أخبار النصر اليوم | أزمة في انتقال تاليسكا لفنربخشة .. وتحذير المتحدث الرسمي من "مناصب الفقراء"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.
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احتفالات النجوم بالكريسماس .. جنون رونالدو مع الثلوج ويامال يتواجد في عائلة "الملكي" وظهور خاص لكاريوس
رغم استمرار المنافسات في الدوري الإنجليزي، إلا أن فترة أعياد الميلاد "الكريسماس" تأتي كفرصة لنجوم كرة القدم حول أنحاء العالم من أجل التقاط الأنفاس.
"أحدهم يتحرك كالشاحنة والآخر جدتي تجيد ما يفعله" .. الهويدي يفتح النار على ثنائي المنتخب السعودي بعد ريمونتادا اليمن
انتقد الإعلامي ناصر الهويدي لاعبين في صفوف المنتخب السعودي، على الرغم من قلب الطاولة على اليمن، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين.
"أزمة مفاجئة تهدد انتقاله إلى فنربخشه" .. حلقة جديدة من مسلسل أندرسون تاليسكا مع النصر
الشارع الرياضي السعودي يترقب إعلان نادي النصر، انتقال نجمه أندرسون تاليسكا، إلى فريق فنربخشه، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2025".
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"عليكم بالعافية يا الهلال" .. المنتخب السعودي يجلب السخرية لمتعب الحربي و"نجم النصر السبب!"
جلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، "السخرية" إلى متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والذي يُعتبر أغلى صفقة محلية في التاريخ.
"لا تحرق نفسك في مناصب الفقراء!" تحذير إلى متحدث النصر بسبب صفقة يوسف النصيري
شهدت الساعات القليلة الماضية، هجومًا عنيفًا على سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم نادي النصر؛ على هامش أخبار الميركاتو الشتوي "يناير 2025".
رغم حبه لليونيل ميسي .. نجم الكويت يكشف سبب تقليده كريستيانو رونالدو "ثاني أفضل لاعب في العالم"
يقدّم منتخب الكويت الأول لكرة القدم، مستويات جيدة للغاية في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، والتي يستضيفها على أرضه في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.