أخبار الاتحاد اليوم | صفقة جديدة قادمة من النصر .. وحلم كاراسكو ينتهي برسالة "واتس آب"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 أغسطس 2024.

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الاتحاد يقترب من حسم صفقة العمري

تقترب إدارة نادي الاتحاد من الإعلان عن صفقة جديدة، في إطار تحركات الأندية للإسراع بدعم صفوفها قبيل إغلاق موسم الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي.

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وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن المناقشات دائرة بين ناديي الاتحاد والنصر، خلال الوقت الحالي، لنقل خدمات عبد الإله العمري، مدافع الأخير، للأول، لمدة موسم واحد، والطرفان في طريقهما للاتفاق وتوقيع العقود الليلة.

أثار الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الكرة بنادي الشباب، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، عقب إعلان لؤي ناظر، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، عن حسم الصفقة بشكل نهائي، بين شوطي مباراة الفريق أمام التعاون.

في يونيو 2023، أصدر سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا بنقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 75%، وفق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

يتشوق الجميع لرؤية سعود عبد الحميد للمرة الأولى وهو يلعب بقميص روما، بعدما أصبح أول لاعب سعودي يحترف بالدوري الإيطالي، ولكن الماضي يُطارده، في تجارب اللاعبين السعوديين الآخرين في أوروبا.

أغلق المدافع المغربي نايف أكرد، لاعب وست هام، الباب في وجه مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، مؤكدًا رغبته في البقاء بأوروبا.

تسبب قرار مفاجئ من رابطة دوري المحترفين، في إرباك حسابات فريقي الهلال والاتحاد، قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الفريقين.

كشفت تقارير صحفية، عن مصير المفاوضات بين الاتحاد والشباب، بشأن انتقال البلجيكي يانيك كارسكو، لاعب الليوث، إلى قلعة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الماضية؛ سواء من الجماهير أو النقاد والإعلاميين.

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، "مخاوف" فريقه خلال مباراة التعاون، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

رد لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد السعودي "غير الربحية"، على الأحاديث بشأن تحكم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في النادي.

وضع لؤي مشعبي؛ رئيس نادي الاتحاد، نفسه في موقف محرج بكشفه عن صفقة قبل إتمامها رسميًا على الورق!

أعلن لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، حسم صفقتين جديدتين للفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

في ليلة عودته للتهديف بعد غياب دام من أبريل الماضي (3 مباريات خاضها منذ ذاك التاريخ في ظل الإصابات)، خطف الاتحاد ثلاث نقاط في مشواره بدوري روشن السعودي من فم التعاون، هكذا دارت ليلة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما!

"الاتحاد بالعلامة الكاملة".. نعم هذه حقيقة على أرض الواقع وليس مجرد أمنيات جماهيرية؛ فالفريق الأول لكرة القدم الذي عانى في الموسم الماضي، نجح في حصد "6 نقاط من 6"، في بداية العام الرياضي الحالي 2024-2025.