الاتحاد والتعاون .. "أهلًا بكم في نسخة نونو سانتو الثانية وروح العميد في قدم موسى ديابي"

الاتحاد يحلق مع بداية الموسم الرياضي الجديد..

"الاتحاد بالعلامة الكاملة".. نعم هذه حقيقة على أرض الواقع وليس مجرد أمنيات جماهيرية؛ فالفريق الأول لكرة القدم الذي عانى في الموسم الماضي، نجح في حصد "6 نقاط من 6"، في بداية العام الرياضي الحالي 2024-2025.

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وحقق الاتحاد فوزًا صعبًا للغاية على التعاون (2-1)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليكون الانتصار الثاني على التوالي، بعد تخطي عقبة الخلود بـ"هدفٍ وحيد"، في الأسبوع الأول.

ثنائية العميد الاتحادي في شباك سكري القصيم؛ جاءت بقدمي المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار، بعد أن تقدّم المنافس بـ"هدف عالمي"، بواسطة الجامبي موسى بارو.

وبالتالي.. تساوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع الهلال والاتفاق والقادسية بـ"6 نقاط"؛ حيث يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف فقط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد الصعب على نادي التعاون، مساء اليوم الخميس..