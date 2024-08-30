نايف أكرد يبلغ اتحاد جدة برده النهائي على العرض المغري .. ووست هام يفرض شروطه!

عملاقا الليجا يتصارعان على المدافع المغربي

أغلق المدافع المغربي نايف أكرد، لاعب وست هام، الباب في وجه مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، مؤكدًا رغبته في البقاء بأوروبا.

وتلقى أكرد خلال الأيام الماضية، عرضًا مغريًا من اتحاد جدة، الذي تعهد براتب سنوي قيمته 5 ملايين يورو، ونفس المبلغ لوست هام مقابل الإعارة لمدة عام، مع خيار الشراء النهائي مقابل 20 مليون يورو.

ووفقًا للصحفي الشهير "سانتي أونا"، فإن نايف أكرد أرسل رده لإدارة نادي الاتحاد السعودي بالرفض، حيث يفضل الاستمرار في البطولات الأوروبية خلال وجهته المقبلة وتحديدًا بالدوري الإسباني.

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وأشار "أونا"، إلى أن فريقي ريال سوسيداد وفياريال، يخوضان سباقًا قويًا لخطف المدافع المغربي صاحب الـ27 عامًا، والذي ساهم في تحقيق منتخب بلاده للمركز الرابع خلال كأس العالم "قطر 2022".

وأوضح أن سوسيداد وفياريال عرضا على وست هام الحصول على خدمات أكرد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن وست هام لا يريد سوى إعارة اللاعب المغربي، علمًا بأنه قد يبقى داخل الفريق الإنجليزي حال عدم حسم مصيره قبل غلق باب الميركاتو الصيفي غدًا.

ولعب نايف أكرد مع وست هام خلال الموسم الماضي 2023-2024، 28 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة واحدة لزملائه.