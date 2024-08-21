أخبار الاتحاد اليوم | جوتا يُواصل الغياب، وحصر قائمة المرشحين لدعم الدفاع في 3 أسماء

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 21 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 أغسطس 2024.

فابينيو جاهز وجوتا يُواصل الغياب عن تدريبات الاتحاد

يتواصل غياب الجناح البرتغالي، جوتا، عن تدريبات الاتحاد منذ تعرض للإصابة خلال مواجهة إنتر الودية في السابع من أغسطس الماضي.

من جانب آخر، عاد فابينيو للتدريبات الجماعية وأظهر جاهزية تامة بعد غيابه عن المباراة الودية الأخيرة أمام القادسية بسبب التهاب معوي.

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