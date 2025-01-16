أخبار الاتحاد اليوم | سؤال مفاجئ بعد تحويل مسار موليرو للهلال .. وترشيح كريم بنزيما لعملاق الدوري الإنجليزي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ16 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس الموافق الـ16 من يناير 2025 وكل ما يدور حول الفريق.

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دعا أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، إدارة آرسنال إلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية، في محاولة لإنهاء معاناة الفريق الهجومية تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

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أثارت التقارير التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بتحويل مسار صفقة النجم الشاب ألبرتو موليرو؛ لاعب وسط لاس بالماس، من الاتحاد إلى الهلال، الجدل في الأوساط الرياضية السعودية.

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، حالة من الجدل، بعد نشر صورة للنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، مرتديًا قميص الهلال، في إشارة إلى "احتمالية" انتقاله إلى دوري روشن السعودي، بعد مسيرة تاريخية في قلعة الآنفيلد.

الوضع لا يحتمل المزيد؛ ففي الوقت الذي يتعرض فيه مسؤولو النادي الأهلي والمدير الفني ماتياس يايسله لـ"الهجوم الجماهيري"، بسبب الفشل في ملف الصفقات وتذبذب النتائج؛ بات واجبًا على الفريق الأول لكرة القدم، أن يحقق الانتصار تلو الآخر.

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

GOAL

بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.