أخبار الاتحاد اليوم | تحديد موعد ديربي الأهلي .. وعبدالرحمن العبود يعود للملاعب في حالة واحدة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.

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الرابطة تحدد موعد ديربي الاتحاد والأهلي

استقرت رابطة دوري المحترفين السعودي على تحديد موعد مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي، المقررة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وتشهد الجولة التاسعة، إقامة (أسبوع الديربيات)، وهو نظام مستحدث من قِبل الرابطة، في موسم 2024-2025، حيث يشهد إقامة 3 مباريات ديربي، بين الاتحاد والأهلي، والنصر ضد الهلال، والاتفاق ضد القادسية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة المسابقات، حددت يوم 31 أكتوبر المُقبل، موعدًا لديربي جدة، على أن تقام مباراة النصر والهلال في 1 نوفمبر، والاتفاق أمام القادسية في 2 نوفمبر.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد مباراة الديربي، عقب مواجهة الجندل، الذي أقصى الأهلي من كأس خادم الحرمين الشريفين، علمًا بأن اتحاد الكرة حدد يومي 28 و29 أكتوبر لإقامة مباريات دور الـ16 من كأس الملك.

خطوة وحيدة تفصل العبود عن مباريات الاتحاد

يستعد عبد الرحمن العبود، جناح فريق الكرة بنادي الاتحاد، للعودة إلى مباريات الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها بكسر بسيط في عظام الوجه، أثناء مشاركته في مباراة العين، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن العبود، ينتظر وصول قناع الوجه للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية، ويُنتظر أن تكون عودته في مواجهة القادسية، المقررة على ملعب الجوهرة، في 19 أكتوبر المُقبل.

ومن المقرر أن تشهد الكرة السعودية، فترة توقف دولي، عقب مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن، في ظل استعداد منتخبنا الوطني لملاقاة اليابان والبحرين في 10 و15 أكتوبر، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة، في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

حسمت الجمعية العمومية غير العادية لرابطة دوري المحترفين السعودي، والتي عُقدت اليوم الأحد، مستقبل مجلس الإدارة وخاصة نائب الرئيس سعد اللذيذ في ظل الانتقادات العنيفة الموجهة له من المسؤولين في أندية دوري روشن.

وجه فهد باقديم، وكيل أعمال فهد المولد، نجم الشباب والمنتخب السعودي، رسالة سعيدة إلى الجماهير، تتعلق بتطورات الحالة الصحية للمولد، بعد حادثة السقوط من شرفة منزله في إمارة دبي.

وجه عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، ردًا حاسمًا على موضوع دعم برنامج الاستقطاب، في ظل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا من قِبل النادي الأهلي، والتي تتعلق بغياب الدعم في صفقات الميركاتو الصيفي الماضي.

GOAL

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.