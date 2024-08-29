نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 أغسطس 2024.

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الاتحاد يرغب في تدعيم دفاعه بنجم أسود الأطلس

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفريق الإنجليزي يُحاول استخدام سلاحه الخاص

جوتا رحل أخيرًا عن الاتحاد ولكن بمقابل مادي صادم!

خطوة واحدة ستحسم انتقال كاراسكو إلى الاتحاد

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

نهاية الجدل الذي استمر لأسابيع عديدة..

هل تتم الصفقة أخيرًا؟..

ماذا فعل لؤي مشعبي؟..

خطط تركي آل الشيخ المستقبلية..