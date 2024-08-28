"كشف الأكاذيب وكواليس صفقة روما" .. وكيل سعود عبدالحميد ومروان الصحفي يظهر الحقائق للسعوديين

نهاية الجدل الذي استمر لأسابيع عديدة..

كشف أحمد المعلم، وكيل أعمال النجم الدولي السعودي الشاب سعود عبدالحميد، كواليس انتقال اللاعب إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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روما تعاقد مع سعود "25 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو تقريبًا، ولمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو 2028.

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المعلم أشار في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، إلى عقبتين وقفتا أمام انتقال النجم الدولي الشاب إلى فريق العاصمة الإيطالية، قبل حل الأمور نهائيًا.

وأوضح وكيل أعمال سعود، أن العقبة الأولى كانت "التغيير" الذي حدث في إدارة روما، واضطراره للتعامل مع أشخاص جدد مسؤولين عن اتخاذ القرارات في النادي الإيطالي، إلى جانب حاجة الهلال الكبرى، لخدمات اللاعب.

وعن اتهامات العروض الوهمية لسعود.. أعلن أحمد المعلم أن هذا الأمر غير صحيح؛ حيث وصلت 7 عروض رسمية إلى الهلال، منذ ديسمبر من عام 2022، عقب انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها.

ونفى المعلم دخول أي أطراف خارجية، في المفاوضات بين سعود ونادي روما؛ قائلًا: "إذا حدث ذلك؛ لم أكن لأقف أمامكم الآن، وأتحدث عن الصفقة".

وكذّب المعلم الأنباء التي ترددت بأن انضمام سعود عبدالحميد إلى روما، يأتي كجزء من "مشروع وطني سعودي" يهدف لنقل أبرز الأسماء المحلية إلى أوروبا، مؤكدًا على أنه هو من مارس مهامه الطبيعية، بتسويق اللاعب والبحث عن أفضل العروض له.

وأخيرًا.. رفض أحمد المعلم، الحديث عن صفقة الانتقال "المرتقب" لموكله الآخر مروان الصحفي، جناح نادي الاتحاد السعودي، إلى بيرشكوت البلجيكي؛ قائلًا: "المفاوضات مستمرة بين الناديين، ولن أعلق حاليًا؛ لكن كل ما أستطيع أن أؤكد عليه، هو أن اللاعب ليس ضمن (المشروع الوطني)، الذي لا أعرف عنه شيئًا من الأساس".