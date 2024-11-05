أخبار الاتحاد اليوم | خبراء برشلونة "مفاجأة" الرئيس للجمهور، ونقل مواجهة الفتح من الجوهرة المشعة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 نوفمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
نقل مباراة الاتحاد والفتح من ملعب الجوهرة المشعة
أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي تغيير ملعب مباراة الاتحاد والفتح المقررة مساء الـ24 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
المباراة كان من المقرر أن تُقام على ملعب الجوهرة المشعة لكن تم نقلها إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وقد أبدى جمهور العميد استياءه من القرار لأنه سيُقلل من الحضور الجماهيري للمباراة.
مفاجأة قاسية للهلال .. الكشف عن بطل "الصفقة الشتوية" الكبرى محل التنافس بين النصر والاتحاد
الجميع في حالة ترقب عقب الحديث عن الصفقة المنتظرة يوم أمس
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار كافة مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي خلال منافسات موسم 2024-2025...
"صفقة ستحدث ضجة كبيرة في الشتوية" .. النصر والاتحاد يفتحان خط مفاوضات مع أحد نجوم الكرة السعودية
الجميع يترقب الميركاتو الشتوي في دوري روشن السعودي على أحر من الجمر..
حقيقة مفاوضات الهلال للتعاقد مع "ابن الاتحاد" في الشتوية
الهلال ينافس بقوة على كافة الألقاب والبطولات..
"الاستعانة بخبراء برشلونة ومشروع رياضي جديد!" .. لؤي مشعبي يفاجئ جماهير الاتحاد
الاتحاد يعيش أوقاتًا سعيدة حاليًا..
هل تكون له الأولوية الصيف المقبل؟ .. عملاق سعودي طلب فينيسيوس ومحمد صلاح قبل الهلال والأهلي
السعودية تضغط للتعاقد مع فينيسيوس وصلاح..
مشجع الأسبوع | الخدعة السعيدة .. شبيه موسى ديابي يُشعل فرحة طفل اتحادي
حلقة جديدة من سلسلة "مشجع الأسبوع"