أخبار الاتحاد اليوم | اختبارات طبية لكريم بنزيما وزميله، وخطوة من آرسنال تُقرب نجمه للعميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 نوفمبر 2024.

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اختبارات طبية لبنزيما والصقور

أفادت صحيفة الرياض السعودية أن الثنائي كريم بنزيما وفواز الصقور سيخضعان اليوم إلى فحوصات طبية للوقوف على تطورات حالتهما الصحية بعد الإصابة الأخيرة التي أبعدتهما عن مواجهة الأهلي في ديربي جدة.

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وستُحدد نتائج تلك الفحوصات موقف اللاعبين من الانضمام إلى زملائهم في التدريبات الجماعية استعدادًا للمواجهة القادمة في دوري روشن أمام العروبة، وذلك مساء الخميس القادم.

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