أخبار الأهلي اليوم | تطورات إصابة فراس البريكان .. وطلب بانتقال محمد صلاح للراقي "من أجل العدالة"

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.
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تطورات إصابة فراس البريكان بعد أزمة خليجي 26
ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن فراس البريكان، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، أظهر تقدمًا ملحوظًا في التعافي من إصابة القدم، التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي، قبل السفر إلى الكويت، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".
ويواصل البريكان برنامجه العلاجي واللياقي مع جون فيرن، رئيس قسم العلاج الطبيعي بالنادي، ضمن معسكره الخارجي في الدوحة، حيث يخضع اللاعب لاختبارات طبية ولياقية، من أجل الكشف عن مدى جاهزيته، قبل مواجهة الشباب، الجمعة المُقبلة، في قمة الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
وكان البريكان، الذي سجل 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 19 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ضمن القائمة النهائية للأخضر في بطولة الخليج، قبل أن يقرر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، استبعاده، وضم مروان الصحفي بديلًا له.
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