أخبار الأهلي اليوم | تطورات إصابة فراس البريكان .. وطلب بانتقال محمد صلاح للراقي "من أجل العدالة"

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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تطورات إصابة فراس البريكان بعد أزمة خليجي 26

ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن فراس البريكان، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، أظهر تقدمًا ملحوظًا في التعافي من إصابة القدم، التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي، قبل السفر إلى الكويت، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

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ويواصل البريكان برنامجه العلاجي واللياقي مع جون فيرن، رئيس قسم العلاج الطبيعي بالنادي، ضمن معسكره الخارجي في الدوحة، حيث يخضع اللاعب لاختبارات طبية ولياقية، من أجل الكشف عن مدى جاهزيته، قبل مواجهة الشباب، الجمعة المُقبلة، في قمة الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وكان البريكان، الذي سجل 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 19 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ضمن القائمة النهائية للأخضر في بطولة الخليج، قبل أن يقرر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، استبعاده، وضم مروان الصحفي بديلًا له.

لا يزال موقف الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الكرة بنادي الشباب، مثار جدل واسع، طوال الساعات الماضية، بعد تردد أنباء حول ارتباطه بالنادي الأهلي، وعرضه على المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

بين الحين والآخر ومنذ انطلاق الثورة السعودية في شتاء 2023، يخرج على السطح مقترح مشاركة عدد من الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أكثر من مناسبة، وجاء دور السعودية للرد.

تعقد موقف داني أولمو مع فريقه برشلونة خلال الوقت الحالي، بعد رفض الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية هناك، تسجيل اللاعب في قائمة البلوجرانا، مما دفع الأندية السعودية للتحرك!

كشف البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رأيه إزاء إمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال المرحلة المُقبلة.

GOAL

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، اقتراحًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن وجهة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد رحيله عن قلعة الريدز في الصيف المُقبل.