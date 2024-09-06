أخبار الأهلي اليوم | فيجا يرد على شائعات الرحيل .. وخسارة معركة الجوهرة المشعة بـ"خطأ ساذج"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024.

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استقر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على محطته القادمة، بعد نهاية مشواره مع فريقه الحالي ريال مدريد، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به بعد النجاحات التي قدمها مع الميرنجي.

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جابري فيجا: سعيد باللعب في الأهلي وقد نذهب إلى كأس العالم للأندية!

أعرب الإسباني جابري فيجا، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته باللعب في صفوف الفريق، مؤكدًا احترامه لعقده الذي يتبقى فيه عامان، ردًا على أنباء خروجه على سبيل الإعارة، مضيفًا أنه اتخذ القرار الصحيح بالتواجد في دوري روشن السعودي، وقد اتخذه عن اقتناع، وإن كان يأمل في العودة يومًا ما للعب في سيلتا فيجو، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف فيجا، في حوار مع lavozdegalicia، أنه شارك لاعبين عظماء في الأهلي، ويواجه آخرين عظماء، ويتعلم منهم، كما أنه يلعب في مناخ جيد وظروف جديدة، مؤكدًا أن يطمح لأن يكون لاعبًا أفضل كل يوم.

ورفع فيجا سقف التحدي باللعب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، هذا الموسم، وإذا فاز الأهلي باللقب فسيتأهل إلى كأس العالم للأندية، مضيفًا أن يلعب الموسم بشغف وحماس.

GOAL

خرج الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن شعوره؛ بعد سقوط الأخضر أمام إندونيسيا، مساء يوم الخميس.

صاحب انتقال رياض محرز من مانشستر سيتي إلى النادي الأهلي السعودي، ضجة كبيرة، مع تطلعات بأن يعيد قائد النجم الجزائري، الفريق الملقب بقلعة البطولات إلى منصات التتويج مرة أخرى.

كشفت تقارير صحفية، عن السبب الرئيسي في الأزمة المشتعلة حاليًا بين الأهلي والاتحاد، بسبب ملعب الجوهرة المشعة، التي يرغب أن يلعب عليها الفريقين يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني يشعر بالضيق من تصرفات لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مما جعل الرئيس فلورنتينو بيريز يصبح أكثر انفتاحًا على فكرة رحيله إلى السعودية.