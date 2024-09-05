ناقوس خطر يحذر رياض محرز .. جمهور الأهلي لن يصبر كثيرًا!

أمر مقلق لابن الجزائر

صاحب انتقال رياض محرز من مانشستر سيتي إلى النادي الأهلي السعودي، ضجة كبيرة، مع تطلعات بأن يعيد قائد النجم الجزائري، الفريق الملقب بقلعة البطولات إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ورغم مساهمة محرز في 27 هدفًا خلال 36 مباراة لعبها مع الأهلي في كل البطولات حتى الآن (سجل 12 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة)، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا ليرحمه من أسهم الانتقادات، خصوصًا مع فشل الفريق في تحقيق أي بطولة.

والأسوأ من ذلك كان ظهور لاعب الأهلي السعودي في معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، وهو يعاني بزيادة ملحوظة في وزنه، مما جعل الانتقادات تتضاعف ضد الجناح الجزائري، وبات مهددًا بخسارة مقعده في تشكيلة الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يوجد حل لوقف مثل هذه الانتقادات إلا بعودة محرز إلى مستواه البدني المعهود وإنقاص وزنه من أجل تصحيح مساره مع بداية الموسم وضمان مركز مهم في تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله، خصوصًا بعد تدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل خصوصًا في الخط الهجومي.

وحصل رياض على فرصة ذهبية بتوقف منافسات الدوري السعودي بسبب الأجندة الدولية، حيث التحق بمعسكر منتخب الجزائر، وخلال تلك الفترة سيكون قادرًا على استعادة لياقته والتخلص من الوزن الزائد للعودة إلى صورته المعتادة لدى الجميع.

الأهلي سيواجه النصر في الجولة المقبلة من الدوري السعودي، وعند عودة محرز إلى الفريق يجب أن يكون في أفضل مستوى بدني، لذلك سيهتم بالتغذية السليمة ومضاعفة التدريبات البدنية و"الكارديو"، لحرق الدهون والعودة إلى الشكل اللائق الذي كان عليه، حين حقق الألقاب مع مانشستر سيتي.

وكما أوضحت كافة الدراسات الطبية الحديثة، فإن زيادة الوزن (السِمنة) يمكن أن تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة، مثل السكري، وأمراض القلب، والكبد، وهشاشة العظام، وقد يصل الأمر للإصابة بالسرطان، حسب آخر الأبحاث.

لذلك إذا كنت مهتمًا بإنقاص وزنك، كي تزيد من نشاطك اليومي، وتتجنب الأمراض، فعليك بممارسة الرياضة.

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