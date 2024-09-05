خطأ ساذج .. الكشف عن تسبب الأهلي في مشكلة "الجوهرة المشعة" مع الاتحاد!

تعرف على تفاصيل أزمة ملعب الجوهرة المشعة

كشفت تقارير صحفية، عن السبب الرئيسي في الأزمة المشتعلة حاليًا بين الأهلي والاتحاد، بسبب ملعب الجوهرة المشعة، التي يرغب أن يلعب عليها الفريقين يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

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ويرتبط الأهلي بمواجهة بيرسبوليس الإيراني بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال آسيا النخبة مساء يوم 16 سبتمبر، بينما من المقرر أن يلعب الاتحاد قبله بيوم ضد الوحدة في دوري روشن السعودي، مع وجود شرط بتسليم ملعب مواجهة الأهلي قبل المواجهة بـ48 للاتحاد الآسيوي!

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وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن السبب في تلك الأزمة هو النادي الأهلي، الذي تعامل بإهمال مع إبلاغ وزارة الرياضة بحاجته لملعب الجوهرة المشعة في هذا التوقيت، وفي نفس الوقت أعلنت رابطة دوري المحترفين عن إقامة مباراة الاتحاد ضد الوحدة على نفس الملعب!

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي لم يتذكر أنه كان من الواجب إبلاغ وزارة الرياضة بهذا الأمر، إلا بعد أن أعلنت الرابطة عن إقامة مواجهة الاتحاد ضد الوحدة على الجوهرة.

وتقوم وزارة الرياضة حاليًا بالتنسيق مع الأهلي، من أجل اختيار ملعب لإقامة مباراة الفريق ضد بيرسبوليس، حيث سيتم إصدار القرار النهائي خلال 48 ساعة، وفقًا لما أكدته الصحيفة.