كأس إيطاليا
team-logo
4 - 0
ن م
team-logo
D. Vlahovic 44'T. Koopmeiners 53'C. Conceicao 80'N. Gonzalez 89'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

يوفنتوس v كالياريالنتائج والإحصائيات,