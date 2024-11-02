كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 2
ن م
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L. Leahy 14' (جزاء), 57'G. Kodua 21'
T. Sinclair 31'J. Felix 90' + 4'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

وايكومب v يوركالنتائج والإحصائيات,