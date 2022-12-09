كأس العالم
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2 - 2جزاء 3 - 4
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فاوت فيخهورست 83', 90' + 11'
Nahuel Molina 35'ليونيل ميسي 73' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2) (و إ 2-2)

هولندا v الأرجنتينالنتائج والإحصائيات,