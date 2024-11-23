الدوري الألماني
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4 - 3
ن م
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A. Hlozek 17', 82'T. Bischof 50'J. Larsen 87'
W. Orban 15'A. Nusa 19'S. N'Soki 67' (هدف عكسي)
(ش١ 1-2) (ن م 4-3)

هوفينهايم v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,