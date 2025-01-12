كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1ضربة جزاء 4 - 5
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غوستافو بويرتا 80'
L. Molyneux 51'
(½ 0-0) (انتهت 1-1) (انتهت 1-1)

هال سيتي ضد دونكاسترالنتائج والإحصائيات,