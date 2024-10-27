الدوري الفرنسي
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2 - 1
ن م
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E. Guessand 45' + 1'غايتان لابورد 71'
بريل إيمبولو 39'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

نيس v موناكوالنتائج والإحصائيات,