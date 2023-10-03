دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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Leo Oestigard 19'بيوتر زيلينسكي 54' (جزاء)
فينيسيوس جونيور 27'جود بيلينجهام 34'أليكس ميريت 78' (هدف عكسي)
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

نابولي v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,