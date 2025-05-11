الدوري الإيطالي
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2 - 2
انتهت
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روميلو لوكاكو 15'جياكومو راسبادوري 64'
أليكس ميريت 32' (هدف عكسي)J. Vasquez 84'
(½ 1-1) (انتهت 2-2)

نابولي ضد جنوىالنتائج والإحصائيات,