كأس إيطاليا
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6 - 1
ن م
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S. Chukwueze 12', 21'T. Reijnders 17'رافائيل لياو 23'D. Calabria 56'T. Abraham 61'
S. Mulattieri 59'
(ش١ 4-0) (ن م 6-1)

ميلان v ساسولوالنتائج والإحصائيات,