كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
0 - 1
ن م
team-logo
أندرياس وايمان 70'
(ش١ 0-0) (ن م 0-1)

ميدلزبره v بلاكبيرن روفرزالنتائج والإحصائيات,