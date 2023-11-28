دوري أبطال أوروبا
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3 - 2
ن م
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إرلينج هالاند 54'فيل فودين 70'جوليان ألفاريز 87'
لويس أوبيندا 13', 33'
(ش١ 0-2) (ن م 3-2)

مانشستر سيتي v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,