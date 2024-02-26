كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 0
ن م
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E. Simms 9', 14', 35'F. Tavares 88', 90' + 2'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

كوفينتري سيتي v مايدستونالنتائج والإحصائيات,