كأس العالم
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2 - 3
ن م
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Gue-Sung Cho 58', 61'
Mohammed Salisu 24'Mohammed Kudus 34', 68'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

كوريا الجنوبية v غاناالنتائج والإحصائيات,