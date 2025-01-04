الدوري الإيطالي
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
David Neres 29'روميلو لوكاكو 54' (جزاء)S. McTominay 68'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

فيورنتينا v نابوليالنتائج والإحصائيات,