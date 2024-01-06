كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 3
ن م
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D. Ballard 35' (هدف عكسي)A. Isak 46', 90' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

سندرلاند v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,