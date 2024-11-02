كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
ن م
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ماثيو لاند 5', 42'
جون ماركويس 15'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

سالفورد سيتي v شروسبريالنتائج والإحصائيات,