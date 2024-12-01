كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
5 - 3
انتهت
team-logo
M. Camara 20'C. Savage 59'A. Akande 65'C. Campbell 93', 96'
F. Robinson 18'R. O'Sullivan 21'K. Tonge 86'
(½ 1-2) (انتهت 3-3) (انتهت 5-3)

ريدينغ ضد هاربورو تاونالنتائج والإحصائيات,