الدوري الإيطالي
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3 - 1
انتهت
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جيانلوكا مانشيني 3'لياندرو باريديس 58'بريان كريستانتي 87'
جواو فيليكس 39'
(½ 1-1) (انتهت 3-1)

روما ضد ميلانالنتائج والإحصائيات,