الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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ستيفان الشعراوي 63', 82'
S. Castro 25'R. Orsolini 66'J. Karlsson 77'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

روما v بولونياالنتائج والإحصائيات,