الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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E. Shomurodov 80'
E. Gyasi 45'L. Colombo 61' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

روما v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,