الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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أنجيلينو 56'إلدور شومورودوف 90' + 3'
إينياكي ويليامز 50'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

روما v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,