كأس إيطاليا
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1 - 1جزاء 5 - 6
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A. Pinamonti 9'
فابيو بوريني 83'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

جنوى v سامبدورياالنتائج والإحصائيات,