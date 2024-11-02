كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 4
انتهت
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شون شيلدز 90' + 5'
P. Malone 41'B. Stephens 60', 72'D. Forbes 87'
(½ 0-1) (انتهت 1-4)

تونبريدج أنجلز ضد هاربورو تاونالنتائج والإحصائيات,