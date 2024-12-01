كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1جزاء 3 - 4
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مايسون بينيت 92'
R. Maher 94'
(ش١ 0-0) (ن م 0-0) (و إ 1-1)

بيرتون ألبيون v تامورثالنتائج والإحصائيات,