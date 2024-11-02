كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 3
ن م
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R. Curtis 31'
مارك روبرتس 17'D. Keillor-Dunn 64'A. Phillips 82' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

بورت فايل v بارنسليالنتائج والإحصائيات,