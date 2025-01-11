كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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S. Twine 45' + 1'
R. Ait Nouri 10'R. Gomes 21'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

بريستول سيتي v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,