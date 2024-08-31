الدوري الألماني
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2 - 3
ن م
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جيريمي فريمبونج 39'اليخاندرو جريمالدو 45'
كيفن كامبل 45' + 7'لويس أوبيندا 57', 80'
(ش١ 2-1) (ن م 2-3)

باير ليفركوزن v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,