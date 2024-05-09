الدوري الأوروبي
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2 - 2مجم 4 - 2
ن م
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جيانلوكا مانشيني 82' (هدف عكسي)Josip Stanisic 90' + 7'
لياندرو باريديس 43' (جزاء), 66' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

باير ليفركوزن v روماالنتائج والإحصائيات,