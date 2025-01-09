كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
Beto 42'I. Ndiaye 90' + 8' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

إيفرتون v بيتربوروالنتائج والإحصائيات,