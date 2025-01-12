كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 0
انتهت
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كالفن فيليبس 18'جاك كلارك 24'جاك تايلور 37'
(½ 3-0) (انتهت 3-0)

إبسويتش تاون ضد بريستول روفرزالنتائج والإحصائيات,