كأس إيطاليا
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3 - 1
ن م
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Alessio Tribuzzi 2', 66'باولو فراسكاتور 45' + 1'
Kevin Piscopo 21'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

أفيلينو v يوفي ستابياالنتائج والإحصائيات,