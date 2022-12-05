كأس العالم
team-logo
1 - 1جزاء 1 - 3
team-logo
Daizen Maeda 43'
إيفان بيريسيتش 55'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

اليابان v كرواتياالنتائج والإحصائيات,