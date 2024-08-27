دوري روشن السعودي
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1 - 4
ن م
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F. Sakala 87'
أندرسون تاليسكا 5', 90' + 5'كريستيانو رونالدو 45' + 10'مارسيلو بروزوفيتش 85'
(ش١ 0-2) (ن م 1-4)

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الفيحاء v النصرالنتائج والإحصائيات,