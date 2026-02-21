Goal.com
Neil Bennett

مراسل كرة القدم الإنجليزية والأمريكية والاسكتلندية

انضممت إلى Footballco في يونيو 2022 بعد أن عملت سابقًا لمدة خمس سنوات فيReach PLC.
كنت طفلاً مولعًا بكرة القدم، وشغفي باللعبة أبعد مما أتذكر. أنا معروف بين الأصدقاء والعائلة بمعرفتي الموسوعية المملة بمباريات ليفربول، بما في ذلك النتائج والهدافون.
وُلدت في عام 1989، وقضيت معظم طفولتي وما بعدها أشاهد مانشستر يونايتد بقيادة فيرجسون وهو يهيمن على كرة القدم الإنجليزية. في عدد قليل من المباريات التي حضرتها، نادرًا ما رأيت ليفربول يفوز. كانت أول مباراة حضرتها هي ليفربول ضد إبسويتش في عام 1995 والتي خسرناها 1-0.
اليوم، لدي تذكرة موسمية في أنفيلد. معاناة الطفولة انتهت إلى الأبد، فقد كنت محظوظًا بمشاهدة صعودنا تحت قيادة يورجن كلوب وكنت في الملعب عندما رفعنا لقب الدوري العشرين في مايو 2025، كما أنّ أرني سلوت يمثلنا نحن صُلع الرأس هناك.
فريقي المفضل عبر التاريخ
حارس المرمى: أليسون بيكر
الدفاع : ألكسندر أرنولد، فان دايك، هيبيا، روبرتسون
وسط الملعب : ألونسو، جيرارد
الهجوم : صلاح، سواريز، ماني، فاولر
راسلني على neil.bennett@footballco.com
تابعني على لينكد إن هنا.

بقلم Neil Bennett
