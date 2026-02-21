بدأ موسم 2026 من دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) رسميًا، ولن ترغب في تفويت المباراة بين فريق بورتلاند تيمبرز وفريق كولومبوس كرو. في موسم 2026، أجرى دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) تغييرًا كبيرًا: أصبحت كل المباريات مشمولة الآن في اشتراك Apple TV القياسي دون أي تكلفة إضافية، مما يلغي الحاجة إلى شراء تذكرة موسمية منفصلة لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS).

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، اطلع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة بورتلاند تيمبرز ضد كولومبوس كرو

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي Providence Park

تعد مباراة افتتاح موسم 2026 MLS في بروفيدنس بارك بمثابة صدام بين فريقين عريقين يدخلان فصلاً جديداً حاسماً. يسعى فريق، بقيادة المدرب فيل نيفيل في موسمه الثالث، إلى تجاوز خروجه المتتالي من الأدوار الأولى في التصفيات بفضل تشكيلة جديدة تضم لاعبين بارزين مثل. ومع ذلك، يجب عليهم خوض بداية الموسم بدون(الذي يتعافى من جراحة في الكتف) وقيادة لاعبين أساسيين رحلوا مثل ماكسيم كريبو وداريو زوباريتش. في الوقت نفسه، يصل فريقإلى روز سيتي بقيادة المدرب الجديدالذي تولى زمام الأمور من ويلفريد نانسي. يمر كرو بمرحلة انتقالية إلىعصربعد تقاعد القائد الأسطوري، معتمدًا على "تطور" تكتيكي جديد وثلاثي دييغو روسي ودانييل غازداغ وويسام أبو علي لإفساد احتفالات بورتلاند بالذكرى المئوية لملعبها.

ستبدأ مباراة اليوم بين بورتلاند تيمبرز وكولومبوس كرو في 22 فبراير 2026، الساعة 03:30.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة بورتلاند تمبرز ضد كولومبوس كرو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فيليب نيفيل التشكيل المتوقع البدلاء المدرب هنريك رايدستروم

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

سيشهد بروفيدنس بارك تشكيلتين مختلفتين تمامًا عن آخر مرة التقى فيها الفريقان، حيث يمر كلا الناديين بتحولات مهمة في فترة ما بين الموسمين. يبدأ مدرب بورتلاند تيمبرز فيل نيفيل عامه الثالث على رأس الفريق بدون العديد من اللاعبين الأساسيين القدامى؛ فقد تخلى النادي مؤخرًا عن المهاجم النجم جوناثان رودريغيز وشهد رحيل الحارس ماكسيم كريبو والمدافع داريو زوباريتش. سيعاني تيمبرز أيضًا من نقص في اللاعبين بسبب موجة من الغيابات في بداية الموسم، بما في ذلك ديفيد دا كوستا (يتعافى من جراحة في الكتف) وزاك ماكجرو (إصابة في الظهر) وأومير فرنانديز (إصابة في القدم)، بينما يقضي خوان موسكيرا عقوبة إيقاف متراكمة. هذا يفتح الباب أمام لاعبين بارزين مثل لاعب الوسط كول باسيت والمدافع براندون باي للانضمام على الفور إلى التشكيلة الأساسية.

يدخل فريق كولومبوس كرو عهدًا جديدًا تحت قيادة المدرب هنريك ريدستروم، الذي تولى المنصب بعد رحيل ويلفريد نانسي. أهم أخبار الفريق هي غياب القائد الأسطوري دارلينجتون ناغبي، الذي اعتزل اللعب في نهاية الموسم الماضي، تاركًا فراغًا في القيادة ملأه الآن القائد الجديد شون زاوادزكي. لتعزيز خط الوسط، أحدث كرو ضجة كبيرة قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم بتوقيعه مع لاعب وسط برشلونة وإيفرتون السابق أندريه جوميز في صفقة انتقال مجانية. في حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان جوميز جاهزًا للعب منذ البداية، يظل هجوم كرو قويًا بوجود دييغو روسيودانييل غازداغوويسام أبو علي، الذين يتمتعون جميعًا بصحة جيدة وجاهزون لقيادة الهجوم في المباراة الافتتاحية لموسم 2026.

الشكل

سجل المواجهات المباشرة

تاريخ المواجهات بين هذين الفريقين يميل لصالح بورتلاند تيمبرز، الذي يتمتع بميزة تاريخية بـ 7 انتصارات و 3 هزائم و 4 تعادلات ضد كرو. استمر هذا الاتجاه في التاريخ الحديث، حيث ظل بورتلاند دون هزيمة في آخر خمس مباريات (3 انتصارات و2 تعادلات). كانت آخر مواجهة بينهما في أبريل 2024 مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 في ملعب لوير.كوم فيلد، بينما شهدت آخر مواجهة بينهما في بروفيدنس بارك في يوليو 2023 فوز تيمبرز بنتيجة 3-2.

ربما يظل الفصل الأكثر شهرة في هذه المواجهة هو نهائي كأس MLS 2015، حيث حصل بورتلاند على أول لقب له بفوزه 2-1 في كولومبوس. على الرغم من أن كلا الفريقين شهدا تغييرات كبيرة في تشكيلتهما منذ تلك الليلة التاريخية، وحتى منذ تعادلهما العام الماضي، فقد أثبت تيمبرز أنه لغز صعب على كرو حلّه، خاصة في أجواء روز سيتي الصاخبة.

الترتيب

